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​У Николича спросили о возможном подписании «Локомотивом» Жиркова

17 Июля 2021, 23:16,

В ходе послематчевой пресс-конференции после битвы за Суперкубок России у наставника «Локомотива» Марко Николича спросили по поводу слухов о возможном подписании клубом Юрия Жиркова.

Напомним, что Юрий Жирков, которому в августе исполнится 38 лет, стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Зенитом».

«У меня такой информации нет. Я об этом ничего не знаю», - высказался Николич.

В составе «Зенита» Юрий Жирков провёл пять с половиной сезонов. Опытный футболист продолжает вызываться в ряды национальной сборной России. На Евро-2020 он получил травму в первом же матче.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Жирков, Марко Николич
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