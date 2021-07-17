​У Николича спросили о возможном подписании «Локомотивом» Жиркова

В ходе послематчевой пресс-конференции после битвы за Суперкубок России у наставника «Локомотива» Марко Николича спросили по поводу слухов о возможном подписании клубом Юрия Жиркова.

Напомним, что Юрий Жирков, которому в августе исполнится 38 лет, стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Зенитом».

«У меня такой информации нет. Я об этом ничего не знаю», - высказался Николич.

В составе «Зенита» Юрий Жирков провёл пять с половиной сезонов. Опытный футболист продолжает вызываться в ряды национальной сборной России. На Евро-2020 он получил травму в первом же матче.