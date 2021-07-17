​Семак высказался по поводу отъезда Малкома на Олимпиаду

После завоевания Суперкубка России форвард «Зенита» Малком покинет расположение клуба и отправился в расположение олимпийской сборной Бразилии. По поводу ситуации высказался наставник питерцев Сергей Семак.

«Мы понимаем, что такой шанс бывает, возможно, один раз в жизни. Мы максимально благодарны игроку за понимание этой ситуации и благодарны клубу, за то, что пошёл игроку навстречу», - приводятся слова Семака на страницах клубного сайта «Зенита».

Семак также пожелал Малкому удачи на футбольном турнире Олимпиады. По словам тренера, для него главное, чтобы футболист приехал с Игр здоровым.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 августа по 8 августа.