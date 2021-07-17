​Цорн занял должность технического директора «Локомотива»

Томас Цорн уже работает в «Локомотиве» на должности технического директора. Информацию «Спорт-Экспрессу» подтвердил директор «железнодорожников» по коммуникациям Александр Бедарев. Он отметил, что функции Цорна являются «обширными».

Напомним, ранее Томас Цорн работал в «Спартаке» на должности генерального директора. Впрочем, функционер занимал эту должность в стане «красно-белых» относительно недолго – с мая 2019 года по июль 2020 года.

Добавим, что в субботу «Локомотив» со счётом 0:3 проиграл «Зениту» в поединке за Суперкубок России. Следующий матч «железнодорожники» проведут 24 июля против тульского «Арсенала» в чемпионате.