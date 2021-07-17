​Салихова сообщила, что в 2016 году Бердыев подписывал контракт со «Спартаком»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на информацию о том, что в 2016 году Курбан Бердыев был близок к занятию должности тренера «красно-белых». По словам Салиховой, тогда тренер даже успел подписать контракт.

«Контракт был подписан. Может до сих пор в сейфе у Жиркова [бывший спортивный директор «Спартака» - прим.] лежит», - написала Салихова в своём телеграм-канале.

Зарема добавила, что Курбан Бердыев так и не приступил к своим обязанностям из-за игр агентов, которые не могли «поделить будущую поляну».

Отметим, что в настоящий момент Курбана Бердыева считают главным фаворитом на должность рулевого сборной России. Накануне сообщалось, что 68-летний специалист прибыл в Москву на переговоры с РФС.