​«Спартак» обошёл «Зенит» по числу подписчиков

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17 Июля 2021, 20:30,
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«Спартак» обошёл «Зенит» на вершине рейтинга команд РПЛ по общему числу подписчиков в социальных сетях. Об этом информирует популярный канал «Мутко против» в «Телеграме» со ссылкой на данные BlinkFire.
На страницы «Спартака» в различных соцсетях подписано 4,545 миллиона человек, а на «Зенит» - 4,524 миллиона. Если брать последний календарный год, то «красно-белые» могут похвастаться приростом в 1,291 миллиона подписчиков.
Третье место среди клубов РПЛ по числу подписчиков занимает московский ЦСКА с показателем в 2,719 миллиона человек.
Новый чемпионат России стартует уже 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва