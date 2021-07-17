​«Спартак» обошёл «Зенит» по числу подписчиков

«Спартак» обошёл «Зенит» на вершине рейтинга команд РПЛ по общему числу подписчиков в социальных сетях. Об этом информирует популярный канал «Мутко против» в «Телеграме» со ссылкой на данные BlinkFire.

На страницы «Спартака» в различных соцсетях подписано 4,545 миллиона человек, а на «Зенит» - 4,524 миллиона. Если брать последний календарный год, то «красно-белые» могут похвастаться приростом в 1,291 миллиона подписчиков.

Третье место среди клубов РПЛ по числу подписчиков занимает московский ЦСКА с показателем в 2,719 миллиона человек.

Новый чемпионат России стартует уже 23 июля.