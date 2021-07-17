​Федотов: «Активно ищем замену Заболотному»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Рубином» (3:1) в заключительном туре Кубка Париматч Премьер высказался по поводу ухода из команды Антона Заболотного. Форвард, как известно, перебрался в ЦСКА.

«Жаль терять футболистов. Теперь нужно время, чтобы найти замену на эту позицию. Сейчас мы активно её ищем. Надеемся получить качественного игрока», - высказался Федотов в ходе пресс-конференции.

Первый официальный матч нового сезона «Сочи» проведёт в понедельник, 26 июля. В этот день команда Владимира Федотова сыграет против «Нижнего Новгорода».