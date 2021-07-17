​«Краснодар» хочет подписать Педро, «Фламенго» запросил 60 млн евро

«Краснодар» проявляет интерес к бразильскому форварду Педро, однако запросы «Фламенго» могут свести шансы осуществления этой сделки в летнее трансферное окно на нет. Как сообщает Globo, бразильский клуб запросил у краснодарских «быков» 60 миллионов евро. При этом оценочная стоимость 24-летнего футболиста по версии авторитетного transfermarkt составляет 14 миллионов.

Педро уже успел поиграть в Европе за «Фиорентину», но после проведённых лишь четырёх игр за итальянский клуб бразилец вернулся в родную страну.

За плечами у Педро один матч за сборную Бразилии – в ноябре прошлого года он отыграл 14 минут против Венесуэлы.