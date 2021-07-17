Гилерме - о сборной России: «Я там сейчас не нужен»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался относительно своего будущего в сборной России. Напомним, что вратарь не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы - 2020.

«Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. К тому же в России сейчас есть молодые вратари - Максименко, Сафонов. Я там сейчас не нужен», - приводит слова натурализованного бразильца Sport24.

Гилерме получил дебютный вызов в сборную России в 2016 году. С того времени вратарь провел 16 поединков за национальную команду, в которых пропустил 17 голов.

На Евро-2020 национальная команда провалилась, заняв последнее место в группе. После этого с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов.