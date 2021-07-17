Шведский защитник Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет, сообщается в твиттер-аккаунте Squawka News.

Последним клубом футболиста был «Хельсинборг». В чемпионате России Гранквист известен по выступлениям за «Краснодар». Цвета «быков» шведский футболист защищал с 2013 по 2018 год. Он сыграл 134 матча в российской Премьер-лиге и отметился тремя забитыми мячами.

В составе национальной сборной Швеции Андреас провел 88 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей.