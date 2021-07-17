Представлен новый трофей Суперкубка России

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17 Июля 2021, 15:36,
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РПЛ посредством официального аккаунта в «Твиттере» показала новый трофей за победу в Суперкубке России. Кубок сделан из латуни, его вес составляет 15 килограммов.
Отметим, что предыдущий трофей навечно остался у петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» в прошлом году стали пятикратными победителями турнира.
Матч за Суперкубок России-2021 состоится в Калининграде сегодня, 17 июля, начало - 19:00 по московскому времени. В борьбе за трофей сойдутся московский «Локомотив» и петербургский «Зенит».
Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.
Предыдущий трофей был передан на вечное хранение «Зениту». В 2020-м клуб стал пятикратным победителем турнира— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 17, 2021
⠀#ОлимпСуперкубок #ЗенитЛоко pic.twitter.com/hsIAk7UEWh
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Суперкубок России