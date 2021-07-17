Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Представлен новый трофей Суперкубка России

17 Июля 2021, 15:36,

РПЛ посредством официального аккаунта в «Твиттере» показала новый трофей за победу в Суперкубке России. Кубок сделан из латуни, его вес составляет 15 килограммов.

Отметим, что предыдущий трофей навечно остался у петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» в прошлом году стали пятикратными победителями турнира.

Матч за Суперкубок России-2021 состоится в Калининграде сегодня, 17 июля, начало - 19:00 по московскому времени. В борьбе за трофей сойдутся московский «Локомотив» и петербургский «Зенит».

Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Суперкубок России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола