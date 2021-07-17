Представлен новый трофей Суперкубка России

РПЛ посредством официального аккаунта в «Твиттере» показала новый трофей за победу в Суперкубке России. Кубок сделан из латуни, его вес составляет 15 килограммов.

Отметим, что предыдущий трофей навечно остался у петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» в прошлом году стали пятикратными победителями турнира.

Матч за Суперкубок России-2021 состоится в Калининграде сегодня, 17 июля, начало - 19:00 по московскому времени. В борьбе за трофей сойдутся московский «Локомотив» и петербургский «Зенит».

Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.