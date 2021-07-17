Варела: «Меня устраивает всё - амбиции «Динамо», уровень чемпионата России»

Уругвайский защитник Гильермо Варела прокомментировал полноценный трансфер в «Динамо». Сегодня, 17 июля, московский клуб объявил о выкупе футболиста у «Копенгагена».

«Я очень рад, что продолжу выступать за «Динамо». Меня устраивает абсолютно все - амбиции клуба, уровень чемпионата. Я счастлив», - передает слова 28-летнего защитника пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Варела подписал с динамовцами двухлетний трудовой договор.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги защитник сыграл 17 матчей, в которых получил три предупреждения. «Динамо» заняло в минувшем чемпионате седьмую позицию.