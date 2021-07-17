«Динамо» оформило выкуп Варелы

Защитник Гильермо Варела стал полноценным игроком московского «Динамо». «Бело-голубые» выкупили игрока у «Копенгагена», рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили контракт на два года.

Варела защищал цвета «Динамо» на правах аренды с октября прошлого года. В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги 28-летний уругваец провел 17 поединков, в которых получил три желтые карточки.

По итогам прошлого сезона динамовцы финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Новый розыгрыш турнира стартует в пятницу, 23 июля. В первом туре «Динамо» на выезде сыграет против «Ростова».