Салихова рассказала, что «Спартаку» предлагали Едвая

Московский «Спартак» мог подписать защитника леверкузенского «Байера» Тина Едвая. Об этом рассказала Зарема Салихова, жена владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«В «Спартак» его предлагали за 10 млн. Для «красно-белых» специальный тариф и специальные условия», - гласит сообщение Заремы в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист близок к переходу в московский «Локомотив».

В прошлом сезоне чемпионата Германии Едвай провел всего три поединка, не отметившись результативными действиями. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в три миллиона евро.