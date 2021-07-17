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Мать Аршавина: «Люди, выпустившие в эфир «ваши ожидания - ваши проблемы», сломали карьеру Андрею»

17 Июля 2021, 12:10,

Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, высказалась о том, кто негативно повлиял на развитие карьеры ее сына.

«Андрею сломали карьеру. Сломали те люди, которые выпустили в эфир «ваши ожидания - это ваши проблемы». Они приложили руку», - поведала мать Аршавина в эфире подкаста «Мама знает все».

Напомним, что в конце 2018 года Андрей объявил о завершении игровой карьеры. Последним его клубом был «Кайрат» из Казахстана. За сборную России полузащитник сыграл 74 матча и забил 11 голов.

В настоящий момент Аршавин работает в структуре «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Аршавин, Татьяна Аршавина
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