«Краснодар» близок к подписанию нападающего «Герты»

«Краснодар» может усилиться колумбийским нападающим Джоном Кордобой в текущее трансферное окно. Об этом информирует инсайдер Диего Руеда посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным журналиста, 28-летний футболист, правами на которого владеет берлинская «Герта», близок к подписанию контракта с «быками». О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Кордоба провел 21 поединок, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость колумбийского футболиста в 15 миллионов евро.