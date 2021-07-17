«Краснодар» близок к подписанию нападающего «Герты»

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17 Июля 2021, 11:26,
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«Краснодар» может усилиться колумбийским нападающим Джоном Кордобой в текущее трансферное окно. Об этом информирует инсайдер Диего Руеда посредством своего твиттер-аккаунта.
По данным журналиста, 28-летний футболист, правами на которого владеет берлинская «Герта», близок к подписанию контракта с «быками». О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Кордоба провел 21 поединок, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.
Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость колумбийского футболиста в 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Джон Кордоба