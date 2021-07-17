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Алексей Чернов перешёл в датский «Вайле»

17 Июля 2021, 00:32,

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов отныне будет выступать за команду Суперлиги Дании «Вайле».

Уфимцы ударили по рукам со своими скандинавскими коллегами насчёт трансфера Алексея Чернова. Клуб опубликовал обращение к игроку последнего рубежа по поводу его ухода: «Мы благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры».

Алексей Чернов числился в системе «Уфы» с 2017 года. За этот срок он провёл в рядах основной команды лишь 6 матчей, тогда как дубль уфимцев сыграл 51 поединок.

По данным Transfermarkt, вышеуказанная сделка принесла в бюджет команды РПЛ 200 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Уфа, Вайле, Алексей Чернов
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