Алексей Чернов перешёл в датский «Вайле»

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов отныне будет выступать за команду Суперлиги Дании «Вайле».

Уфимцы ударили по рукам со своими скандинавскими коллегами насчёт трансфера Алексея Чернова. Клуб опубликовал обращение к игроку последнего рубежа по поводу его ухода: «Мы благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры».

Алексей Чернов числился в системе «Уфы» с 2017 года. За этот срок он провёл в рядах основной команды лишь 6 матчей, тогда как дубль уфимцев сыграл 51 поединок.

По данным Transfermarkt, вышеуказанная сделка принесла в бюджет команды РПЛ 200 тысяч евро.