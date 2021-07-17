Алексей Чернов перешёл в датский «Вайле»

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17 Июля 2021, 00:32,
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Голкипер «Уфы» Алексей Чернов отныне будет выступать за команду Суперлиги Дании «Вайле».
Уфимцы ударили по рукам со своими скандинавскими коллегами насчёт трансфера Алексея Чернова. Клуб опубликовал обращение к игроку последнего рубежа по поводу его ухода: «Мы благодарим Алексея за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры».
Алексей Чернов числился в системе «Уфы» с 2017 года. За этот срок он провёл в рядах основной команды лишь 6 матчей, тогда как дубль уфимцев сыграл 51 поединок.
По данным Transfermarkt, вышеуказанная сделка принесла в бюджет команды РПЛ 200 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Уфа, Вайле, Алексей Чернов