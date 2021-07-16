Бакаев не согласен с тем, что «Рубин» зависим от Хвичи

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16 Июля 2021, 22:49,
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о своем одноклубнике Хвиче Кварацхелии, передаёт «Спорт-Экспресс». Он не согласился с тем, что казанский клуб зависим от грузинского футболиста.
Отвечая на вопрос о зависимости от Хвичи, Бакаев отметил, что в «Рубине» очень хорошая команда, которая не зависит от одного игрока. Также он добавил, что грузинский футболист много работает и является одним из лучших на тренировках.
Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался по поводу возможного трансфера Кварацхелии, заявив, что игроком интересуется 3-5 футбольных клубов.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев