Бакаев не согласен с тем, что «Рубин» зависим от Хвичи

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о своем одноклубнике Хвиче Кварацхелии, передаёт «Спорт-Экспресс». Он не согласился с тем, что казанский клуб зависим от грузинского футболиста.

Отвечая на вопрос о зависимости от Хвичи, Бакаев отметил, что в «Рубине» очень хорошая команда, которая не зависит от одного игрока. Также он добавил, что грузинский футболист много работает и является одним из лучших на тренировках.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался по поводу возможного трансфера Кварацхелии, заявив, что игроком интересуется 3-5 футбольных клубов.