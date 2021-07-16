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Колосков – о финале Кубка России зимой: «У нас больше никаких проблем нет?»

16 Июля 2021, 21:19,

Вячеслав Колосков, пребывающий на посту почетного президента Российского футбольного союза, в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном проведении финального матча Кубка России в феврале. Такое нововведение было предложено как одна из составляющих реформирования российского футбола.

По мнению Колоскова, провести финал Кубка в феврале можно будет только в Амстердаме, в России же это невозможно. Колосков отметил, что поле к проведению матча зимой нужно будет начинать готовить за месяц, а затем восстанавливать, на что потребуются деньги. Президент РФС также задался вопросом, нет ли в российском футболе других проблем.

Финал Кубка России следующего сезона пройдет 29 мая 2022 года. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: РФС, РПЛ, Вячеслав Колосков
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Комментарии (1)
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0
don sangre
16 Июля 2021, 21:53
Сбитый летчик вновь пытается взлететь?))))
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