Колосков – о финале Кубка России зимой: «У нас больше никаких проблем нет?»

Вячеслав Колосков, пребывающий на посту почетного президента Российского футбольного союза, в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном проведении финального матча Кубка России в феврале. Такое нововведение было предложено как одна из составляющих реформирования российского футбола.

По мнению Колоскова, провести финал Кубка в феврале можно будет только в Амстердаме, в России же это невозможно. Колосков отметил, что поле к проведению матча зимой нужно будет начинать готовить за месяц, а затем восстанавливать, на что потребуются деньги. Президент РФС также задался вопросом, нет ли в российском футболе других проблем.

Финал Кубка России следующего сезона пройдет 29 мая 2022 года. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».