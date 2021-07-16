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Тренер голкиперов «Сочи» отреагировал на высказывания Черчесова о Джанаеве

16 Июля 2021, 21:05,

Тренер голкиперов футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о словах бывшего главного тренера сборной России о вратаре сочинской команды Сослане Джанаеве.

Станислав Черчесов отметил, что Джанаев обладает лидерскими качествами, и его не хватало сборной на чемпионате Европы.

По мнению Бородина, вратарям присуща харизма. Также Бородин отметил, что Джанаев – капитан «Сочи», и именно от него идут указания полевым игрокам команды. Бородин считает, что Черчесов говорил именно о лидерских качествах голкипера, способного сплотить людей и решать определенные задачи.

Напомним, Станислав Черчесов ушёл с поста рулевого сборной России в связи с неудовлетворительным выступлением команды на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сочи, Сослан Джанаев, Дмитрий Бородин
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