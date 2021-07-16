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Игрок «Уфы» Иванов: «В России тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате»

16 Июля 2021, 20:49,

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов в своем блоге «Спорт-Экспресса» высказался по поводу подхода к тренерству и подготовке молодых футболистов в России

По словам Иванова, зарплата детских тренеров в России зависит от результатов, которые покажет команда, и именно поэтому специалисты становятся зациклены на достижении этих результатов.

Ранее стало известно, что специалисты видят необходимость в исключении соревновательного принципа из процесса подготовки молодых игроков для воспитания полноценного футболиста и накопления опыта для достижения результата в перспективе, а не в текущем моменте.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Уфа, Олег Иванов
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