Игрок «Уфы» Иванов: «В России тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов в своем блоге «Спорт-Экспресса» высказался по поводу подхода к тренерству и подготовке молодых футболистов в России

По словам Иванова, зарплата детских тренеров в России зависит от результатов, которые покажет команда, и именно поэтому специалисты становятся зациклены на достижении этих результатов.

Ранее стало известно, что специалисты видят необходимость в исключении соревновательного принципа из процесса подготовки молодых игроков для воспитания полноценного футболиста и накопления опыта для достижения результата в перспективе, а не в текущем моменте.