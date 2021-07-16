Газизов: «Игроки «Уфы» привьются вакциной «Спутник V»

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16 Июля 2021, 20:28,
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Футболисты «Уфы» будут прививаться от коронавируса отечественной вакциной. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который добавил, что нормально относится к вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной, пишет Sport24.
Гендиректор также отметил, что футболисты «Уфы» привьются от COVID-19 вакциной «Спутник V», и сделают это они уже в ближайшее время.
Газизов сказал, что и легионеры, и россияне нормально относятся к данной вакцине, поэтому предстоящая вакцинация не вызывает у них никаких вопросов.
Ранее сообщалось, что игроки московского ЦСКА отказались от вакцинации, однако позже в клубе эту информацию опровергли.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Уфа, Шамиль Газизов, коронавирус в России