Газизов: «Игроки «Уфы» привьются вакциной «Спутник V»

Футболисты «Уфы» будут прививаться от коронавируса отечественной вакциной. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который добавил, что нормально относится к вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной, пишет Sport24.

Гендиректор также отметил, что футболисты «Уфы» привьются от COVID-19 вакциной «Спутник V», и сделают это они уже в ближайшее время.

Газизов сказал, что и легионеры, и россияне нормально относятся к данной вакцине, поэтому предстоящая вакцинация не вызывает у них никаких вопросов.

Ранее сообщалось, что игроки московского ЦСКА отказались от вакцинации, однако позже в клубе эту информацию опровергли.