Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Газизов: «Игроки «Уфы» привьются вакциной «Спутник V»

16 Июля 2021, 20:28,

Футболисты «Уфы» будут прививаться от коронавируса отечественной вакциной. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который добавил, что нормально относится к вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной, пишет Sport24

Гендиректор также отметил, что футболисты «Уфы» привьются от COVID-19 вакциной «Спутник V», и сделают это они уже в ближайшее время.

Газизов сказал, что и легионеры, и россияне нормально относятся к данной вакцине, поэтому предстоящая вакцинация не вызывает у них никаких вопросов.

Ранее сообщалось, что игроки московского ЦСКА отказались от вакцинации, однако позже в клубе эту информацию опровергли.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Уфа, Шамиль Газизов, коронавирус в России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола