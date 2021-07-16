​Нобоа назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

|
16 Июля 2021, 19:55,
|
|
Многие считают Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году после победы сборной Аргентины на Кубке Америки. Впрочем, лидер «Сочи» Кристиан Нобоа видит другого фаворита в борьбе за престижную награду.
«Думаю, что Канте. Он выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но у каждого свой взгляд. Месси выиграл Кубок Америки, но «Барселона» вообще ничего не выиграла», - поделился своими мыслями Нобоа для «Спорт-Экспресса».
Стоит напомнить, что Лионель Месси на завершившемся Кубке Америки впервые смог выиграть трофей со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» с минимальным результатом 1:0 переиграли Бразилию.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сочи, Кристиан Нобоа, Н'Голо Канте
Если ЗМ уйдёт Месси, то трофей можно просто наградить золотым дождём!
Канте, Левандовски, Де Брёйне - вот эта троица заслужила!!!