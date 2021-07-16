​Нобоа назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Многие считают Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году после победы сборной Аргентины на Кубке Америки. Впрочем, лидер «Сочи» Кристиан Нобоа видит другого фаворита в борьбе за престижную награду.

«Думаю, что Канте. Он выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но у каждого свой взгляд. Месси выиграл Кубок Америки, но «Барселона» вообще ничего не выиграла», - поделился своими мыслями Нобоа для «Спорт-Экспресса».

Стоит напомнить, что Лионель Месси на завершившемся Кубке Америки впервые смог выиграть трофей со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» с минимальным результатом 1:0 переиграли Бразилию.