​Губерниев высказался о готовящихся реформах в российском футболе

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16 Июля 2021, 19:33,
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением по поводу реформ, которые готовятся в российском футболе.
По мнению Губерниева, которое он озвучил для sport24, российскому футболу нужно возвращаться к системе «весна-осень».
«Люди, которые переходили на систему «осень-весна», думали не о футболе, а о своём кошельке. Также необходимо подумать над лимитом, чтобы игроки росли в конкурентоспособной среде», - отметил Губерниев.
Ранее РФС сделал презентацию нескольких вариантов проведения чемпионата России. Есть вероятность, что в РПЛ будет реализована так называемая «швейцарская система», что увеличит количество матчей между прямыми конкурентами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Дмитрий Губерниев