​Губерниев высказался о готовящихся реформах в российском футболе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением по поводу реформ, которые готовятся в российском футболе.

По мнению Губерниева, которое он озвучил для sport24, российскому футболу нужно возвращаться к системе «весна-осень».

«Люди, которые переходили на систему «осень-весна», думали не о футболе, а о своём кошельке. Также необходимо подумать над лимитом, чтобы игроки росли в конкурентоспособной среде», - отметил Губерниев.

Ранее РФС сделал презентацию нескольких вариантов проведения чемпионата России. Есть вероятность, что в РПЛ будет реализована так называемая «швейцарская система», что увеличит количество матчей между прямыми конкурентами.