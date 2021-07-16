Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил возможные реформы в российском футболе, которые активно обсуждаются в последние дни.

Планируемые реформы Федун назвал «безусловным шагом вперёд». При этом владелец «Спартака» отметил, что важно обеспечить беспристрастность при определении соперников компьютером при реализации так называемой «швейцарской системы».

В то же время Федун сказал, что некоторые моменты нужно проработать. В качестве примера он привёл тот факт, что «Спартак» на первой стадии чемпионата при определённых обстоятельствах может ни разу не сыграть дома с ЦСКА и потерять из-за этого до 50 миллионов рублей.