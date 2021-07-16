​Оценочная стоимость Барриоса после Кубка Америки выросла на 3 млн евро

Портал transfermarkt изменил оценочную стоимость сразу 22 футболистов, которые хорошо себя проявили на Кубке Америки. В этот список попал представитель Премьер-лиги России, а именно Вильмар Барриос, который был основным игроком сборной Колумбии.

27-летний Вильмар Барриос подорожал на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 18 миллионов.

Напомним, что на Кубке Америки сборная Колумбии заняла третье место. В битве за бронзу «кофейщики» переиграли национальную команду Перу с результатом 3:2.

Добавим, что Вильмар Барриос играет за «Зенит» с февраля 2019 года.