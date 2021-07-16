​Оценочная стоимость Барриоса после Кубка Америки выросла на 3 млн евро

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16 Июля 2021, 18:26,
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Портал transfermarkt изменил оценочную стоимость сразу 22 футболистов, которые хорошо себя проявили на Кубке Америки. В этот список попал представитель Премьер-лиги России, а именно Вильмар Барриос, который был основным игроком сборной Колумбии.
27-летний Вильмар Барриос подорожал на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 18 миллионов.
Напомним, что на Кубке Америки сборная Колумбии заняла третье место. В битве за бронзу «кофейщики» переиграли национальную команду Перу с результатом 3:2.
Добавим, что Вильмар Барриос играет за «Зенит» с февраля 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сборная Колумбии, Вильмар Барриос