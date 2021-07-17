ЦСКА теряет полузащитников, «Спартак» осматривается в Португалии, Гризманн возвращается в «Атлетико»: трансферы и слухи недели

Встречаем новый сезон российского футбола! Уже сегодня «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Суперкубок, а через шесть дней стартует первый тур РПЛ. Команды в спешном порядке добивают трансферные дела: ЦСКА пытается подороже продать лидера, скауты «Спартак» поехал на родину главного тренера и даже присмотрели там защитника, «Краснодар» всё ищет форварда, а «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошлую неделю. Как обычно, самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Два полузащитника могут покинуть ЦСКА

Самый обсуждаемый трансферный сериал прошлой недели – переход Николы Влашича в «Милан». Сколько разных новостей по одной теме редко увидишь, тут и личный звонок Газидиса Гинеру с просьбой скинуть цену, тут и действия самого Влашича – Никола попросил агента уговорить ЦСКА снизить цену и подписался на «Милан» в инстаграм. Но пока ничего не работает, хотя можно и «армейцев» понять. Лидера команды хотят взять в аренду на год и прописать условия выкупа. Позиция ЦСКА проста и ясна – 30 млн евро и полноценный трансфер Влашича в «Милан» оформлен. Итальянцы предлагают аренду и 25 млн евро выкупа по её завершении. Переговоры застопорились, пока на компромисс никто не идёт.

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В этой ситуации, пожалуй, больше всего жаль Николу Влашича, который уже примерял «красно-чёрную» форму и представлял, как будет слушать гимн Лиги чемпионов, но пока хорват остался в подвешенном положении, как и Алан Дзагоев. Полузащитник проводит сборы с ЦСКА, но по контракту так и не договорился. И здесь влияет принципиальность клуба, который в соглашении с Аланом буквально нормирует проведённое на поле время и зарплату, что для «хрустального» полузащитника сильно бьёт по карману. До старта нового сезона всего неделя, а о новом соглашении ЦСКА и Дзагоева не объявлено. Ситуацией пытаются воспользоваться «Краснодар», «Динамо» и «Рубин», желающие подписать Алана на свободном трансфере.

«Спартак» нашёл защитника в Португалии

«Красно-белые» наконец пошли по стопам так ожидаемых от них трансферов. Приезжает новый тренер и, конечно же, протаскивает знакомых для себя игроков. Естественно, «Спартак» обратил взор на футболиста «Бенфики», такой родной для Руи Витории. 28-летний бразилец Жилберто Жуниор просматривается скаутами «красно-белых» - эту информацию уж подтвердил агент футболиста. В прошлом сезоне португальского чемпионата защитник провёл 25 матчей, став серебряным призёром вместе с «Бенфикой», но Жорже Жезуш не считает Жилберто основополагающим игроком – готов продать за кругленькую сумму.

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«Краснодар» присмотрел форварда в Италии

И ещё больше (почему-то) ждёшь от «Краснодара» покупки темнокожего форварда. Уж слишком много подобных новостей проскакивает. Булайе Диа (лучший бомбардир «Реймса») приобрести не удалось, пару дней назад его представил «Вильярреал», потративший на трансфер 12 млн евро. Теперь на радаре «быков» Мбала Нзола – нападающий «Специи». Тоже кстати, лучший бомбардир своей команды. В 25 матчах Серии А наколотил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Агент футболиста подтвердил, что общается с представителями «Краснодара», но также дополнил, что интерес к Нзоле очень хороший и в приоритете у Мбалы продолжение карьеры в топ-чемпионатах.

Европейские чемпионаты

Гризманн возвращается под крыло Симеоне

Неужели трансфер Луиса Суареса ничему не научил «Барселону»? Усилили прямого конкурента и что в итоге? Уругваец привёл «матрасников» к чемпионству. Теперь каталонцы намерены вернуть в Мадрид Антуана Гризманна. Шансов на успех у француза вдвое больше – он досконально знает требования Диего Симеоне и уже свой в «Атлетико». «Барселона» сама справляется с задачей усиления мадридской атаки.

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За Антуана Гризманна «Барселона» просит Сауля и 15 млн евро. По игроку уже вопрос решён (даже сам Сауль в сердцах сказал, что его вынудил уйти в «Барсу»), а вот с деньгами в кризисное время не очень, но наверняка команды договорятся и закроют сделку в ближайшее время. Диего Симеоне лично попросил возвращения Антуана Гризманна, зачахшего в Каталонии, а «Барселона» знатно укрепит центр поля. Кроме каталонцев Сауля в своих рядах хотел видеть «Ливерпуль», но «Атлетико» интересовал лишь вариант обмена на Гризманна.

«Матрасники», кстати, отлично проводят летнее трансферное окно. Атаку укрепит не только Гризманн, есть и свершённый топ-трансфер. Всего за 35 млн евро из «Удинезе» выписан основной игрок сборной Аргентины Родриго Де Пауль. Всего неделю назад он выиграл копа Америка, а в прошлом сезоне Серии А тащил «чёрно-белых», за 36 матчей собрав 9+9 по системе гол+пас.