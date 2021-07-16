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​Бывший игрок «Зенита» Гарай завершил карьеру из-за травм

16 Июля 2021, 16:38,

Бывший футболист «Зенита» Эсекиэль Гарай опубликовал на своей страничке в «Твиттере» заявление, в котором объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний Гарай отметил, что решение связано с травмами, которые его сопровождали в последние годы.

Эсекиэль Гарай защищал цвета «Зенита» с 2014 по 2016 год. За два сезона в российском клубе аргентинец провёл 75 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса на партнёров.

После двух сезонов в «Зените» Эсекиэль Гарай перебрался в «Валенсию», где провёл четыре года. В последний год аргентинец не имел клуба.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эсекиэль Гарай
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