​Бывший игрок «Зенита» Гарай завершил карьеру из-за травм

Бывший футболист «Зенита» Эсекиэль Гарай опубликовал на своей страничке в «Твиттере» заявление, в котором объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний Гарай отметил, что решение связано с травмами, которые его сопровождали в последние годы.

Эсекиэль Гарай защищал цвета «Зенита» с 2014 по 2016 год. За два сезона в российском клубе аргентинец провёл 75 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса на партнёров.

После двух сезонов в «Зените» Эсекиэль Гарай перебрался в «Валенсию», где провёл четыре года. В последний год аргентинец не имел клуба.