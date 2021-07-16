​Глава Hypercube: «Реформа формата РПЛ усложнит организацию договорных матчей»

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16 Июля 2021, 15:39,
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Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс во время пятничной пресс-конференции высказался о том, что реформа формата РПЛ усложнит организацию договорных матчей.
«С новым форматом организовать договорной матч будет гораздо сложнее. Матчей, в которых ничего не решается, станет меньше», - высказался Ньювенхейс.
Отметим, что компания Hypercube проводила исследования для РФС и разработала целый ряд вариантов по изменению формата РПЛ и других лиг в России.
Ранее РФС показывал презентацию вариантов реформы формата и говорил о желании увеличить количество матчей между прямыми конкурентами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: РФС, РПЛ
Это предлагаемая реформа .
1. Это только небольшой шажок, но в правильном направлении .
Конечно смех вызывает и название документа - "Реформа клубного футбола" и
автор ,которым стал Проектный офис РФС .
Ну и сумма потраченных средств на очевидные и давно известные вещи.
Сразу вспомнилось : "Гора родила мышь" .
2. шажок, но в правильном направлении , т.к.
2.1. для первых 4-х команд (и для 2-х из второй 4-ки ) количество игр между собой увеличится в 2 раза .
2.2. ФНЛ делится на две группы : верхняя и нижняя десятки
2.3. За счет "нарезания групп и лиг" сократить число ничего не значащих игр.