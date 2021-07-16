​Глава Hypercube: «Реформа формата РПЛ усложнит организацию договорных матчей»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс во время пятничной пресс-конференции высказался о том, что реформа формата РПЛ усложнит организацию договорных матчей.

«С новым форматом организовать договорной матч будет гораздо сложнее. Матчей, в которых ничего не решается, станет меньше», - высказался Ньювенхейс.

Отметим, что компания Hypercube проводила исследования для РФС и разработала целый ряд вариантов по изменению формата РПЛ и других лиг в России.

Ранее РФС показывал презентацию вариантов реформы формата и говорил о желании увеличить количество матчей между прямыми конкурентами.