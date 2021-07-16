​Давиташвили покинул «Рубин»

Пресс-служба «Рубина» объявила об уходе из команды хавбека Зурико Давиташвили. Контракт с 20-летним грузинским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Зурико Давиташвили перешёл в «Рубин» летом 2019 года из тбилисского «Локомотива». За казанский клуб грузин провёл 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. В сезоне 2020/2021 Давиташвили выступал за «Ротор» на правах аренды.

Первый официальный матч нового сезона «Рубин» проведёт уже 24 июля. В этот день в первом туре чемпионата России команда Леонида Слуцкого на своём поле сразится с московским «Спартаком».