​Давиташвили покинул «Рубин»

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16 Июля 2021, 14:47,
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Пресс-служба «Рубина» объявила об уходе из команды хавбека Зурико Давиташвили. Контракт с 20-летним грузинским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
Зурико Давиташвили перешёл в «Рубин» летом 2019 года из тбилисского «Локомотива». За казанский клуб грузин провёл 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. В сезоне 2020/2021 Давиташвили выступал за «Ротор» на правах аренды.
Первый официальный матч нового сезона «Рубин» проведёт уже 24 июля. В этот день в первом туре чемпионата России команда Леонида Слуцкого на своём поле сразится с московским «Спартаком».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Зурико Давиташвили