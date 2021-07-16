Глава Hypercube предложил перевести чемпионат России на систему «весна-осень»

Руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс высказался относительно возможного реформирования российского футбола. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».

По словам Ньювенхейса, было принято решение не сокращать количество клубов в чемпионате России. Их останется 16. При этом глава Hypercube отметил, что хотел бы перевести большинство лиг на систему «весна-осень».

Ранее сообщалось, что РФС планирует перевести Премьер-лигу на швейцарскую систему. Инициатива реформирования связана со снижением уровня чемпионата России и падением страны в таблице коэффициентом УЕФА.