Кержаков: «Аршавин даже сейчас был бы игроком основного состава клуба РПЛ»

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что его бывший одноклубник по «Зениту» Андрей Аршавин не затерялся бы сейчас в клубе РПЛ.

«Даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава», - приводит слова специалиста пресс-служба РФС.

В бытность футболистом Аршавин поиграл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За сборную России он провел 74 поединка и забил 17 голов.

В декабре 2018 года Андрей принял решение о завершении игровой карьеры. В настоящий момент он работает в структуре «Зенита».