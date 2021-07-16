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Кержаков: «Аршавин даже сейчас был бы игроком основного состава клуба РПЛ»

16 Июля 2021, 11:41,

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что его бывший одноклубник по «Зениту» Андрей Аршавин не затерялся бы сейчас в клубе РПЛ.

«Даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава», - приводит слова специалиста пресс-служба РФС.

В бытность футболистом Аршавин поиграл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За сборную России он провел 74 поединка и забил 17 голов.

В декабре 2018 года Андрей принял решение о завершении игровой карьеры. В настоящий момент он работает в структуре «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Аршавин, Александр Кержаков
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Июля 2021, 12:43

видно духота очень долбит в мозг Кержу...

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