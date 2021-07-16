«Краснодар» показал два новых комплекта формы

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16 Июля 2021, 11:15,
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Футбольный клуб «Краснодар» провел презентацию новой игровой формы команды на следующий сезон. Фотографии экипировки опубликованы в инстаграм-аккаунте «быков».
Домашняя форма выполнена в традиционной для клуба черно-зеленой расцветке. Гостевой комплект сделан в бирюзовых тонах. Техническим спонсором «Краснодара» является компания Puma.
«Быки» неудачно выступили в прошлом сезоне российской Премьер-лиги, финишировав лишь на десятой позиции. В первом поединке нового сезона краснодарский коллектив на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет в воскресенье, 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар