Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Турции

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16 Июля 2021, 08:16,
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Бывший защитник петербургского «Зенита» и «Сочи» Миха Мевля, находящийся сейчас в статусе свободного агента, близок к переезду в турецкий чемпионат. По данным портала Ajansspor, новым местом работы словенского игрока станет «Аланьяспор».
Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «Аланьяспор» финишировал на седьмой позиции.
Мевля провел 29 поединков в прошлом сезоне российской Премьер-лиги, забил три мяча и получил три желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Миха Мевля, Аланьяспор