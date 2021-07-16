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Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Турции

16 Июля 2021, 08:16,

Бывший защитник петербургского «Зенита» и «Сочи» Миха Мевля, находящийся сейчас в статусе свободного агента, близок к переезду в турецкий чемпионат. По данным портала Ajansspor, новым местом работы словенского игрока станет «Аланьяспор».

Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «Аланьяспор» финишировал на седьмой позиции.

Мевля провел 29 поединков в прошлом сезоне российской Премьер-лиги, забил три мяча и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Миха Мевля, Аланьяспор
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