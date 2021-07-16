Шварц прокомментировал поражение московского «Динамо» в товарищеском матче

Сандро Шварц, рулевой московского «Динамо», поделился впечатлениями от игры своих подопечных в товарищеском поединке с будапештским МТК, завершившимся со счетом 0:2 в пользу венгерской команды.

По мнению Сандро Шварца, команда сыграла лучше во втором тайме, нежели в первом, и пропустила оба гола из-за ошибок в обороне.

Сандро Шварц также отметил, что в опоздании соперника на игру не видит ничего страшного. Тренер считает, что ничего общего с игрой команд на поле это не имеет. Об этом тренер рассказал в интервью пресс-службе московского клуба.

Матч «Динамо» и МТК стартовал на час позже запланированного – венгерский клуб перепутал время начала игры.