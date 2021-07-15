«Спартак» может обратить внимание на вратаря «Крылья Советов» Ломаева из-за травмы Селихова

Травма вратаря «Спартака» Александра Селихова вынудила московский клуб выйти на трансферный поиск, чтобы найти ему замену, передаёт Metaratings.ru. Сообщается, что вице-чемпионы России обратили внимание на вратаря «Крылья Советов» Ивана Ломаева.

Об интересе к игроку со стороны «Спартака» говорилось ещё весной, однако сейчас «красно-белые», оставшиеся без Селихова на три месяца, могут снова вернуться к кандидатуре 22-летнего Ломаева.

В клубе также надеются, что новый голкипер сумеет в будущем заменить 37-летнего Артёма Реброва, который может завершить карьеру после сезона 2021/22.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Ломаева 20 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 12 голов.