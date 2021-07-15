Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Спартак» может обратить внимание на вратаря «Крылья Советов» Ломаева из-за травмы Селихова

15 Июля 2021, 21:02,

Травма вратаря «Спартака» Александра Селихова вынудила московский клуб выйти на трансферный поиск, чтобы найти ему замену, передаёт Metaratings.ru. Сообщается, что вице-чемпионы России обратили внимание на вратаря «Крылья Советов» Ивана Ломаева.

Об интересе к игроку со стороны «Спартака» говорилось ещё весной, однако сейчас «красно-белые», оставшиеся без Селихова на три месяца, могут снова вернуться к кандидатуре 22-летнего Ломаева. 

В клубе также надеются, что новый голкипер сумеет в будущем заменить 37-летнего Артёма Реброва, который может завершить карьеру после сезона 2021/22.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Ломаева 20 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 12 голов.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Крылья Советов, Трансферы футбола - лето 2021, Иван Ломаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола