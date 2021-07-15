«Тоттенхэм» хочет подписать Ингса

Лондонский «Тоттенхэм» нашел замену бразильскому нападающему Карлосу Винисиусу, ушедшему в «Бенфику» после истечения арендного соглашения с клубом. Об этом сообщает 90min.

По данным источника, «Тоттенхэм» определил английского форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса как свою приоритетную трансферную цель. Ингс может составить дуэт с Гарри Кейном в нападении лондонцев, хотя Кейна активно связывают с уходом из команды.

Ранее стало известно, что Ингс отказался продлевать контракт с «Сатгемптоном» и хочет испытать себя в рядах топ-клуба. Это может облегчить переход нападающего в «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Ингс провел за «святых» 29 матчей и забил 12 голов, а также отдал 4 голевых паса.