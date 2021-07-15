«Тоттенхэм» хочет подписать Ингса

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15 Июля 2021, 20:43,
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Лондонский «Тоттенхэм» нашел замену бразильскому нападающему Карлосу Винисиусу, ушедшему в «Бенфику» после истечения арендного соглашения с клубом. Об этом сообщает 90min.
По данным источника, «Тоттенхэм» определил английского форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса как свою приоритетную трансферную цель. Ингс может составить дуэт с Гарри Кейном в нападении лондонцев, хотя Кейна активно связывают с уходом из команды.
Ранее стало известно, что Ингс отказался продлевать контракт с «Сатгемптоном» и хочет испытать себя в рядах топ-клуба. Это может облегчить переход нападающего в «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне Ингс провел за «святых» 29 матчей и забил 12 голов, а также отдал 4 голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Тоттенхэм, Саутгемптон, Трансферы футбола - лето 2021, Гарри Кейн, Дэнни Ингс