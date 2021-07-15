​Соперник «Динамо» перепутал время, матч сдвинули

В четверг вечером московское «Динамо» должно провести контрольный поединок против венгерского МТК. Встреча в Австрии должна была начаться в 18:00 по Москве, но в итоге она была сдвинута на 19:00. Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», соперник перепутал время.

Позже «Динамо» решило подшутить над соперником, опубликовав забавное видео на своей страничке в «Твиттер».

Отметим, что первый официальный матч нового сезона «Динамо» проведёт 23 июля. В первом туре чемпионата России в этот день команда Сандро Шварца сыграет против «Ростова».