​Соперник «Динамо» перепутал время, матч сдвинули

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15 Июля 2021, 18:29,
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В четверг вечером московское «Динамо» должно провести контрольный поединок против венгерского МТК. Встреча в Австрии должна была начаться в 18:00 по Москве, но в итоге она была сдвинута на 19:00. Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», соперник перепутал время.
Позже «Динамо» решило подшутить над соперником, опубликовав забавное видео на своей страничке в «Твиттер».
Когда @MTK_Labdarugas узнали время начала матча #ДинамоМТК #ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/wR89JKr5qx— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 15, 2021
Отметим, что первый официальный матч нового сезона «Динамо» проведёт 23 июля. В первом туре чемпионата России в этот день команда Сандро Шварца сыграет против «Ростова».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Москва