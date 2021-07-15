​Аликин покинул «Уфу» - он играл за клуб с момента его основания

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15 Июля 2021, 17:49,
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«Уфа» посредством своего официального сайта объявила об уходе из клуба защитника Павла Аликина. Он выступал за «горожан» с момента основания клуба. За десять с половиной сезонов Аликин провёл за «Уфу» 236 матчей во всех соревнованиях и забил 9 голов.
37-летний Павел Аликин продолжит карьеру на уровне ПФЛ, то есть в третьем по рангу российском футбольном дивизионе. Там Аликин будет выступать за московскую «Родину».
«Уфа» поблагодарила Павла Аликина за годы, проведённые в клубе. «Горожане» пожелали опытному защитнику успехов в его новой команде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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