​Аликин покинул «Уфу» - он играл за клуб с момента его основания

«Уфа» посредством своего официального сайта объявила об уходе из клуба защитника Павла Аликина. Он выступал за «горожан» с момента основания клуба. За десять с половиной сезонов Аликин провёл за «Уфу» 236 матчей во всех соревнованиях и забил 9 голов.

37-летний Павел Аликин продолжит карьеру на уровне ПФЛ, то есть в третьем по рангу российском футбольном дивизионе. Там Аликин будет выступать за московскую «Родину».

«Уфа» поблагодарила Павла Аликина за годы, проведённые в клубе. «Горожане» пожелали опытному защитнику успехов в его новой команде.