​«Спартак» потерял Селихова на три месяца

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что голкипер Александр Селихов получил травму в игре Кубка Париматч Премьер против «Рубина». У 27-летнего футболиста был диагностирован сложный перелом пальца руки.

Отмечается, что процесс восстановления Селихова займёт около трёх месяцев, то есть вернуться на футбольное поле голкипер сможет только посреди осени.

Александр Селихов выступает за «Спартак» с начала 2017 года после перехода из пермского «Амкара». В 38 матчах за «красно-белых» Селихов пропустил 39 голов. Стоит сказать, что весной Селихов вернулся на поле после пропущенных из-за серьёзной травмы двух лет.