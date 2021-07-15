​Азмун – лучший игрок прошлого сезона, Захарян – лучший молодой игрок

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15 Июля 2021, 16:43,
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В ходе заседания исполкома РФС были утверждены победители в ряде номинаций по итогам прошлого футбольного сезона.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун был признан лучшим игроком прошлого сезона. Иранец стал вторым лучшим футболистом чемпионата России по системе «гол+пас» (19+2), уступив только своему одноклубнику Артёму Дзюбе.
Представитель «Динамо» Арсен Захарян, которому в мае исполнилось 18 лет, победил в номинации «Надежда». Речь о лучшем молодом футболисте по итогам сезона.
Чемпионат России сезона 2021/2022 начнётся в пятницу, 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Динамо Москва, Сердар Азмун, Арсен Захарян