Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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​Азмун – лучший игрок прошлого сезона, Захарян – лучший молодой игрок

15 Июля 2021, 16:43,

В ходе заседания исполкома РФС были утверждены победители в ряде номинаций по итогам прошлого футбольного сезона.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун был признан лучшим игроком прошлого сезона. Иранец стал вторым лучшим футболистом чемпионата России по системе «гол+пас» (19+2), уступив только своему одноклубнику Артёму Дзюбе.

Представитель «Динамо» Арсен Захарян, которому в мае исполнилось 18 лет, победил в номинации «Надежда». Речь о лучшем молодом футболисте по итогам сезона.

Чемпионат России сезона 2021/2022 начнётся в пятницу, 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Динамо Москва, Сердар Азмун, Арсен Захарян
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