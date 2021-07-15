​Семак признан лучшим тренером прошлого сезона, «Зенит» - лучшей командой

Исполком РФС, заседание которого прошло в четверг, утвердил не только список из 33 лучших футболистов по итогам прошлого футбольного сезона, но и лучших в отдельных номинациях.

Лучшим тренером сезона 2020/2021 был признан Сергей Семак. Он привёл «Зенит» к третьему подряд титулу чемпиона России.

«Зенит», в свою очередь, признан лучшей командой прошлого сезона.

Добавим, что новый футбольный сезон в России стартует уже в ближайшую субботу, 17 июля. В этот день в битве за Суперкубок страны сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт в Калининграде.