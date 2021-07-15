​Семак признан лучшим тренером прошлого сезона, «Зенит» - лучшей командой

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15 Июля 2021, 16:37,
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Исполком РФС, заседание которого прошло в четверг, утвердил не только список из 33 лучших футболистов по итогам прошлого футбольного сезона, но и лучших в отдельных номинациях.
Лучшим тренером сезона 2020/2021 был признан Сергей Семак. Он привёл «Зенит» к третьему подряд титулу чемпиона России.
«Зенит», в свою очередь, признан лучшей командой прошлого сезона.
Добавим, что новый футбольный сезон в России стартует уже в ближайшую субботу, 17 июля. В этот день в битве за Суперкубок страны сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт в Калининграде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак
Богданыч особенно прекрасно зарекомендовал себя в ЛЧ. И уже не первый год. Ну, за стабильность!
Набирать очки , если у тебя дорогой и соответственно сильный состав - это одно ,
А вот набирать очки , если у тебя дешевый состав - это другое .
Вот где требуется тренерское мастерство .
И если мы поделим набранные командой очки на среднее ОЦ (оценку цены)
игрока команды , то получим :
1 место . Химки ГТ Черевченко
2 Место. Ахмат ГТ Талалаев
3 Место . Сочи ГТ Федотов