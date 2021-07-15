​Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Разговоры о возможных реформах в российском футболе снова активизировались. Продолжаются дискуссии и о лимите на легионеров. На днях РФС в качестве примера сообщил о возможной замене лимита «налогом на роскошь».

После заседания исполкома РФС, проходившего в четверг, Александр Дюков рассказал журналистам, что он является противником лимита на легионеров.

«Любой лимит изначально имеет свои недостатки, оптимальна система, когда лимита нет. Вопрос об изменении лимита обсуждается с правительством», - слова Дюкова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что в настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом.