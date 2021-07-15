​В ЦСКА опровергли отказ игроков от вакцинации, но вопросы остались

Сергей Аксёнов, занимающий должность директора ЦСКА по связям с общественностью, в разговоре со sport24 опроверг появившуюся информацию о том, что команда в полном составе отказалась прививаться от коронавируса.

По словам Аксёнова, 85% игроков команды имеют высокий уровень антител. Эта фраза представителя ЦСКА вызвала вопросы у многих журналистов, судя по их комментариям в телеграм-каналах. Представители СМИ не понимают, как у большей части футболистов «армейцев» может быть высокий уровень антител, если клуб регулярно опровергал информацию о заражении коронавирусом в команде.