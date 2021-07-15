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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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​В РФС рассказали, когда может измениться формат чемпионата России

15 Июля 2021, 14:31,

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждают возможное изменение формата проведения чемпионата России. Как рассказал журналистам после заседания исполкома генеральный секретарь РФС Александр Алаев, формат чемпионата может измениться с сезона 2022/2023 при условия достижения согласия между клубами.

По словам Алаева, решение должно быть принято уже до конца сентября этого года, учитывая ситуацию с тендером по телевизионным правам.

Ранее РФС представил несколько вариантов реформы в российском футболе. В Союзе стремятся увеличить количество игр между прямыми конкурентами и за счёт этого поднять уровень чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС, РПЛ, Александр Алаев
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Комментарии (1)
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Aleksandr Aleksandr
15 Июля 2021, 15:25

Надо уменьшить количество команд до 12,это раз.Второе,надо переходить на график весна-осень,а не дробить чемпионат.Третье,надо начинать игры в 19.00 или 20.00,а не играть в самую жару в 14.00,16.00.Четвёртое,футбол надо отделить от политики,но это самое сложное и не выполнимое.

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