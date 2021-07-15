​В РФС рассказали, когда может измениться формат чемпионата России

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждают возможное изменение формата проведения чемпионата России. Как рассказал журналистам после заседания исполкома генеральный секретарь РФС Александр Алаев, формат чемпионата может измениться с сезона 2022/2023 при условия достижения согласия между клубами.

По словам Алаева, решение должно быть принято уже до конца сентября этого года, учитывая ситуацию с тендером по телевизионным правам.

Ранее РФС представил несколько вариантов реформы в российском футболе. В Союзе стремятся увеличить количество игр между прямыми конкурентами и за счёт этого поднять уровень чемпионата.