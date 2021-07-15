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Стала известна альтернатива Влашичу в «Милане»

15 Июля 2021, 13:45,

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в настоящий момент в переговорах «Милана» и ЦСКА по Николе Влашичу возникла пауза. Стороны должны в скором времени вновь приступить к обсуждению условий сделки.

Если же у «россонери» так и не получится заполучить хорвата, то основное внимание будет обращено на полузащитника «Брюгге» Шарля де Кеталаре, а также таланта из «Аякса»  Мохамеда Кудуса. Кроме того, «Милан» следит за ситуацией вокруг Федерико Бернардески и Луиса Альберто, которые могут покинуть свои клубы.

В то же время, именно Никола Влашич сейчас главная альтернатива Хакану Чалханоглу. Стефано Пиоли уверен, что хорват идеально впишется в его построения и составит классную связку с соотечественником Анте Ребичем.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
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