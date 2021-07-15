РФС представил символическую сборную РПЛ сезона-2020/2021

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15 Июля 2021, 13:28,
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Представлена символическая сборная чемпионата России по итогам минувшего сезона. Об этом рапортует пресс-служба РФС в телеграм-канале.
Вратарскую позицию занял Юрий Дюпин. В оборонительную линию поставили Марио Фернандеса, Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса и Ведрана Чорлуку.
Полузащитники: Кристиан Нобоа, Денис Макаров, Гжегож Крыховяк, Хвича Кварацхелия. Пару в нападении составили одноклубники Артём Дзюба и Сердар Азмун.
Ранее РФС назвал 33 лучших футболистов прошлого сезона. Чемпионом в минувшем розыгрыше стал петербургский «Зенит». «Спартак» занял второе место, а «Локомотив» финишировал третьим.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РФС, РПЛ