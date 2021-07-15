Названы 33 лучших игрока прошлого сезона РПЛ

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15 Июля 2021, 13:17,
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РФС подвел традиционные итоги сезона-2020/2021 чемпионата России. Организация посредством твиттер-аккаунта представила 33 лучших футболистов минувшей кампании.
В данный список были включены: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Малком, Вендел, Гжегож Крыховяк, Никола Влашич, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и многие другие исполнители.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионат России выиграл петербургский «Зенит». Для подопечных Сергея Семака этот титул стал третьим подряд.
Серебряные медали завоевал «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».
Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу, 23 июля, поединком между «Ростовом» и московским «Динамо».
Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021. pic.twitter.com/ZEW9f8FytP— РФС (@rfsruofficial) July 15, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РФС, РПЛ
Берем за скобки правомерность названия лучших, пусть будет так, тогда что получаем?
Просто из вратарей кто был в сборной?
"И многие другие"... Вы чё весь список не знаете?! Статья школьника!