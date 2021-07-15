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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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Названы 33 лучших игрока прошлого сезона РПЛ

15 Июля 2021, 13:17,

РФС подвел традиционные итоги сезона-2020/2021 чемпионата России. Организация посредством твиттер-аккаунта представила 33 лучших футболистов минувшей кампании.

В данный список были включены: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Малком, Вендел, Гжегож Крыховяк, Никола Влашич, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и многие другие исполнители.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионат России выиграл петербургский «Зенит». Для подопечных Сергея Семака этот титул стал третьим подряд.

Серебряные медали завоевал «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».

Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу, 23 июля, поединком между «Ростовом» и московским «Динамо».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, РПЛ
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Комментарии (3)
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0
k-007
15 Июля 2021, 15:02

Берем за скобки правомерность названия лучших, пусть будет так, тогда что получаем?
Просто из вратарей кто был в сборной?

1
kalibr
15 Июля 2021, 14:53

"И многие другие"... Вы чё весь список не знаете?! Статья школьника!

0
блок
15 Июля 2021, 14:38
Это позор!!! Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку!!! Всех кто причастен к сборной России с 2019-2021 всех вышвырнуть всю Сибирь. Уроды доверьте шанс молодым ребятам и наишрывайте их!!! Жирков он уже лет 7 как пенсионер!!! Дзюба давно не уровень сборной!!! Смолов , Кокорин, Шунин -вечно подающие надежды неудачники!!!
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