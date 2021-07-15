Божович: «Последние несколько лет качество футбола в России падает»

Черногорский специалист Миодраг Божович, известный по работе в «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов», поделился мнением о падении уровня российского футбола.

«Последние несколько лет качество футбола в России падает. Это видно по рейтингу и сверхнеудачным выступлениям в еврокубках. Выступления сборной - следствие этих проблем», - передает слова тренера Sport24.

Напомним, что на чемпионате Европы - 2020 сборная России заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф соревнований. Национальная команда минимально победила Финляндию (1:0), при этом потерпев разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Из-за провала на Евро с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов.