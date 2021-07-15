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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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«Спартак» заинтересован в трансфере правого защитника

15 Июля 2021, 12:18,

Руководство московского «Спартака» определилось с приоритетной трансферной целью на текущее лето. По сведениям Sport24, «красно-белые» рассчитывают подписать правого защитника до старта Премьер-лиги.

Напомним, что в первом туре сезона-2021/2022 чемпионата России подопечные Руя Витории встретятся на выезде с казанским «Рубином».  Поединок состоится в субботу, 24 июля, начало - 20:00 по московскому времени.

В минувшей кампании «Спартак» финишировал на втором месте в РПЛ, получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Что касается «Рубина», то подопечные Леонида Слуцкого заняли четвертую строчку.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021
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