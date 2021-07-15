Федотов: «Не все игроки «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

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15 Июля 2021, 10:58,
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Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об уровне своей команды. Специалист подчеркнул, что для удачного выступления в новом сезоне клубу нужно усиление.
«Не все наши футболисты соответствуют уровню РПЛ. Усиление нам нужно, это 100%. Нам нужен форвард. Нужны две-три позиции российских футболистов», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».
По итогам минувшего сезона чемпионата России южане финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
Сезон-2021/2022 подопечные Федотова начнут гостевым поединком против новичка Премьер-лиги - «Нижнего Новгорода». Поединок состоится в понедельник, 26 июля. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сочи, Владимир Федотов